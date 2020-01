Als Iran Amerikanen of Amerikaanse bezittingen aanvalt als antwoord op de drone-aanval van vrijdag, dan hebben de Verenigde Staten 52 Iraanse doelwitten op het oog. Dat twitterde de Amerikaanse president Donald Trump zaterdag.

"Iran praat stoutmoedig over het aanvallen van enkele VS-doelen als wraak omdat wij de wereld hebben verlost van hun terroristenleider", aldus Trump in een driedelige tweet. Hij voegt eraan toe dat Iran al jaren een probleem is. "Laat dit een waarschuwing zijn. Als Iran Amerikanen of Amerikaanse eigendommen aanvalt, dan vallen wij 52 Iraanse plaatsen aan."

Enkele van deze doelwitten zouden belangrijk zijn voor Iran en de Iraanse cultuur, aldus Trump. "Die doelwitten zullen, net als Iran zelf, erg snel en erg hard worden aangevallen."

Het aantal van 52 vertegenwoordigt volgens Trump de 52 Amerikaanse gijzelaars die in 1979 voor lange tijd werden gegijzeld in de Amerikaanse ambassade in Teheran.

Het Pentagon weigert commentaar te geven over de uitlatingen van Trump.

Raket neergekomen nabij Amerikaanse ambassade in Bagdad

Trump toont geen tekenen om de spanning te verlichten die is ontstaan in het Midden-Oosten. Vrijdag werden bij een Amerikaanse droneaanval bij het vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al Muhandis gedood.

Op zaterdagavond kwamen vier raketten in Bagdad neer, waaronder eentje in de buurt van de streng beveiligde Amerikaanse ambassade. Daarbij vielen geen gewonden. De aanval is nog niet opgeëist. De aanval wordt gezien als een mogelijk gevaarlijke escalatie in de 'schaduwoorlog' tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten.

Nancy Pelosi: Ernstige vragen over timing en rechtvaardiging aanval

Het Witte Huis heeft zaterdagavond officieel aan het Amerikaanse Congres laten weten dat er vrijdag een droneaanval is uitgeoefend op Iraaks grondgebied. De notificatie van een militair actie moet volgens de Amerikaanse wet binnen 48 uur aan de volksvertegenwoordiging gestuurd worden.

Wat er in het bericht staat, dat is geheim. Het Witte Huis wil verder geen commentaar geven. Volgens voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigden roept de kennisgeving "ernstige en urgente vragen op over de timing, de manier en de rechtvaardiging van het besluit van deze regering om vijandige acties tegen Iran uit te voeren". Eerder zei Pelosi al dat de aanval is uitgevoerd zonder voorafgaand overleg en goedkeuring van het Congres.

Iraakse premier kondigt drie dagen van nationale rouw af

De Iraakse premier Adel Abdul Mahdi heeft zaterdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd voor Soleimani. In Bagdad liepen er zaterdag al tienduizenden mensen mee met een rouwstoet voor Soleimani en Al Muhandis.

De Iraakse Kataib Hezbollah-militie heeft de Iraakse veiligheidstroepen met klem aangeraden om weg te blijven van Amerikaanse bases in Irak. "Veiligheidstroepen moeten vanaf zondagavond op een afstand van niet minder dan duizend meter uit de buurt blijven", citeerde de Iraakse tv-zender Al Mayadeen de militie.