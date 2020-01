Het steekincident dat vrijdag in een voorstad van Parijs plaatsvond, wordt beschouwd als een terroristisch misdrijf, meldt het Franse Openbaar Ministerie zaterdag.

Bij het incident viel een dode en een zwaargewonde. Eerder werd er al gesproken van een "mogelijk terroristisch motief" van de dader. Nu neemt een antiterrorismeteam het onderzoek naar het misdrijf over.

De man viel rond 14.00 uur mensen aan met een mes in het park Hautes-Bruyères in Villejuif. Volgens getuigen riep bij "Allahu akbar" tijdens het incident. De officier van justitie bevestigde dit zaterdag in een persconferentie.

De dader probeerde uiteindelijk na de steekpartij te vluchten, maar werd doodgeschoten door agenten.