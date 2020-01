In Bagdad lopen zaterdag duizenden mensen mee met een rouwstoet voor de Iraanse generaal Qassem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi Al Muhandis. De twee leiders werden vrijdag gedood bij een Amerikaanse droneaanval.

De droneaanval op de luchthaven in Bagdad wordt gezien als een mogelijk gevaarlijke escalatie in de 'schaduwoorlog' tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten.

Soleimani was de belangrijkste militaire leider van Iran en het brein achter de groeiende invloed van het land in het Midden-Oosten. Al Muhandis was de tweede man van de Popular Mobilisation Forces (PMF), een overkoepelende Iraakse militiegroep.

De rouwstoet is georganiseerd door de PMF en wordt bijgewoond door onder anderen de Iraakse interim-premier Adel Abdul Mahdi.

De rouwstoet begon zaterdag bij de zwaar beveiligde Green Zone-wijk in Bagdad, waar veel diplomaten en expats wonen. Aan het einde van de route worden de lichamen naar de heilige sjiitische stad Najaf overgebracht, waar militieleider Al Muhandis en de zes andere slachtoffers van de aanval begraven worden.

Soleimani wordt hierna naar Teheran gevolgen, waar zijn officiële uitvaart plaatsvindt.

Een auto beweegt zich door de rouwstoet in Bagdad. (Foto: Reuters)

Verenigde Staten en Irak ontkennen nieuwe luchtaanval

Ondertussen meldt de PMF dat er zes mensen om zijn gekomen bij een aanval op een medisch konvooi, nabij het Iraakse kamp Taji. Drie anderen zouden gewond zijn geraakt.

Zowel de VS als het Iraakse leger meldde later dat zij deze aanval niet hebben uitgevoerd. Het Iraakse leger stelde dat de aanval niet had plaatsgevonden.