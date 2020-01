Joaquim 'Quim' Torra, de president van Catalonië, moet zijn zetel in het regioparlement opgeven van de Spaanse kiesraad, melden Spaanse media vrijdag.

Volgens onder meer El Mundo en El País wordt Torra door de Spaanse kiesraad gedwongen om zijn positie op te geven omdat hij vorig jaar weigerde een politiek spandoek te verwijderen van een Catalaans regeringsgebouw.

Torra werd vorige maand vanwege zijn weigering door een rechter schuldig bevonden aan bestuurlijke ongehoorzaamheid. Als straf mocht hij achttien maanden geen publiek ambt vervullen, al bleef hij aan als regiopresident omdat hij nog in beroep mocht gaan. Dat wordt hem nu alsnog verboden door de Spaanse kiescommissie.

Het feit dat hij zijn zetel in het regioparlement moet opgeven, betekent tevens dat hij geen president van Catalonië kan blijven. Volgens de Spaanse wet kan die positie namelijk alleen bekleed worden door een dienend parlementariër.

Torra volgde in mei 2018 Carles Puigdemont op als regiopresident van Catalonië. Puigdemont werd in oktober 2017 door de Spaanse regering uit zijn ambt gezet nadat hij de onafhankelijkheid van Catalonië had laten uitroepen.

Evenals Puigdemont is Torra een voorstander van Catalaanse onafhankelijkheid. De kiesraad bepaalde ook dat Oriol Junqueras, eveneens een separatist, zijn zetel in het Europees Parlement moet teruggeven.