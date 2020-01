De Verenigde Staten sturen drieduizend extra militairen naar het Midden-Oosten. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de uitzending vrijdag goedgekeurd.

Volgens het Pentagon worden de extra troepen gestuurd als voorzorgsmaatregel vanwege de toenemende dreiging in de regio. De drieduizend troepen bestaan uit leden van de 82nd Airborne Division, een luchtlandingsdivisie van het leger.

De extra troepen komen in aanvulling op de 750 militairen die eerder deze week naar Koeweit werden gestuurd. Ook de drieduizend extra militairen worden naar dat land gestuurd, "om de reservetroepen aan te vullen".

Sinds mei hebben de Amerikanen al ongeveer 14.000 extra militairen naar het Midden-Oosten gestuurd als gevolg van de groeiende onrust.

De Amerikaanse minister van Defensie, Mark Esper, stelt vanwege de beslissing om meer troepen uit te zenden en het escalerende conflict met Iran zijn later in januari geplande vakantie uit.

Onrust toegenomen na dood Iraanse generaal

De spanningen tussen de VS en Iran zijn opgelaaid nadat de Amerikanen vrijdag de Iraanse generaal Qassem Soleimani doodden bij een luchtaanval op een vliegveld in Irak. Soleimani gold als de belangrijkste militair en op Grootayatollah Khomeini na machtigste man in Iran.

Na de aanval op de legerleider zwoer Iran wraak en dreigde het hard terug te slaan naar de Amerikanen. De VS stelt dat de aanval gerechtvaardigd was.

Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, noemde de dood van Soleimani vrijdag een "daad van internationaal terrorisme". Dat deed de minister in een toespraak op de Iraanse televisie, waarin hij "juridische stappen op internationaal niveau" aankondigde.

"Dit was een extreem gevaarlijke en dwaze escalatie", aldus Zarif, die Soleimani tevens "de meest effectieve kracht in de strijd tegen IS en Al Qaeda" noemde.

'Trump heeft niet het recht om oorlog met Iran te beginnen'

Vlak voor de bekendmaking van de uitzending van extra troepen leverde Chuck Schumer, de Democratische fractievoorzitter in de Senaat, nog kritiek op hoe de regering van president Donald Trump het conflict met Iran afhandelt.

"In mijn ogen heeft de president niet het recht om een oorlog met Iran te beginnen", aldus Schumer over de aanval op Soleimani.

"Als hij (Trump, red.) van plan is om meer troepen voor langere tijd naar een vijandige omgeving te sturen, heeft hij de toestemming van het Congres en het Amerikaanse volk nodig."