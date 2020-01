Bij een steekincident in een voorstad van Parijs is vrijdag een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. De dader werd doodgeschoten door de politie. Mogelijk had hij een terroristisch motief.

De man viel rond 14.00 uur mensen aan met een mes in het park Hautes-Bruyères in Villejuif. Volgens getuigen riep bij "Allahu akbar" tijdens het incident. Dat is niet bevestigd door de autoriteiten.

De dader probeerde na de steekpartij te vluchten, maar werd doodgeschoten door agenten.

Het Openbaar Ministerie in Créteil heeft aan Franse media bevestigd dat een van de gewonden in een kritieke toestand verkeert. De ander raakte zwaargewond, maar is stabiel.

Volgens onbevestigde berichten droeg de dader een bomvest. Explosievenexperts van de Franse politie zijn ter plaatse om te controleren of dat inderdaad het geval was.