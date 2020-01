Met de dood van Qassem Soleimani (62) verliest het Iraanse regime een van zijn meest prominente figuren. Niet alleen in Iran was de generaal invloedrijk, maar zijn hand reikte ook tot diep in Syrië, Libanon en Irak.

De afgelopen jaren genoot Soleimani enorme bekendheid onder de Iraanse bevolking en werd soms genoemd als toekomstige president. De generaal stond aan het roer van het Quds-korps, een onderdeel van de Iraans Revolutionaire Garde en was de machtigste legerleider van Iran.

Het Quds-korps heeft de opdracht om de invloed van Iran in het buitenland te vergroten. Op dat gebied had Soleimani de afgelopen decennia veel successen geboekt. Hij gold op momenten als de facto buitenlandminister van het internationaal relatief geïsoleerde land.

De generaal benutte de chaos die in de regio ontstond na de Amerikaanse invasie in Irak in 2003 en het uitbreken van de Syrische burgeroorlog. Soleimani gebruikte de wanorde om gewapende groepen te financieren en om te vormen tot pro-Iraanse milities.

The Guardian schrijft dat Soleimani zo effectief was vanwege zijn talent om langdurige relaties op te bouwen, zowel binnen als buiten de Iraanse regering en in binnen- en buitenland.

Soleimani had grote invloed op Al Assad

Onder Soleimani's hand kon Hezbollah, Libanons sterkste gewapende groepering, jarenlang groeien. Ook schoot de generaal in Syrië president Bashar Al Assad te hulp door de Syrische strategie in de voortdurende burgeroorlog te bepalen. Daarnaast speelde Soleimani een grote rol bij de opmars van de Houthi's, de rebellenbeweging die al jaren bij de oorlog in Jemen is betrokken.

Soleimani was van eenvoudige boerenkomaf en sloot zich na de Iraanse revolutie in 1979 aan bij de IRG en werd naar het front gestuurd tijdens de oorlog met Irak. Dat enorme conflict, dat een slepende loopgravenoorlog in de stijl van de Eerste Wereldoorlog omvatte, vormde Soleimani.

ij wist in de jaren die volgden snel carrière te maken binnen de Iraanse strijdkrachten, waar hij bekend kwam te staan als een moedige man met leiderschapskwaliteiten. In 1998 kreeg hij de leiding over het Quds-korps.

Generaal bleef onder de radar

Toen het regime van de Iraakse dictator Saddam Hoessein in 2003 uiteenviel, streed Soleimani met de VS om invloed op de toekomst van Irak. In 2009 speelde hij een grote rol in het neerslaan van protesten tegen het Iraanse regime. Niettemin bleef de generaal jarenlang onder de radar.

Zijn grote invloed leidde de afgelopen jaren wel tot grote bekendheid. Iraanse legerofficieren plaatsten steeds vaker afbeeldingen van Soleimani op sociale media en de generaal verscheen steeds vaker in het openbaar. Zo gaf hij de Amerikaanse president Donald Trump een publieke waarschuwing: "Jij zal de oorlog beginnen, maar wij zullen 'm eindigen."