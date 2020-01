Iran heeft vrijdag gedreigd hard te zullen terugslaan, nadat een Amerikaanse luchtaanval in Bagdad een einde maakte aan het leven van Qassem Soleimani, de tweede machtigste man van Iran en de architect van de groeiende invloed van dat land in het Midden-Oosten. Grootayatollah Ali Khamenei heeft Soleimani's vicecommandant tot opvolger benoemd.

VS doodt Iraanse generaal bij luchtaanval in Bagdad

Generaal Qassem Soleimani gold als tweede machtigste man van Iran

Iran dreigt met vergeldingsacties

Spanningen tussen VS en Iran lopen al langer op

De Amerikaanse aanval markeert een dramatische escalatie van de 'koude oorlog' tussen Iran, de Verenigde Staten en Amerikaanse bondgenoten in de regio, zoals Saoedi-Arabië en Israël.

Soleimani was razend populair in zowel zijn eigen land als in Irak, waar hij hielp de orde te herstellen nadat de opmars van Islamitische Staat het Iraakse leger tot een wilde terugtocht dwong. Hij stond aan het hoofd van de Quds-brigade, een speciale eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde, en werd beschouwd als de tweede meest invloedrijke figuur in de Iraanse politiek, na grootayatollah Khamenei.

"Alle vijanden moeten weten dat de jihad van verzet zal doorgaan met een verdubbelde motivatie, en dat de strijders in de heilige oorlog de definitieve overwinning wacht", zei Khamenei in een verklaring die werd uitgezonden op de Iraanse staatstelevisie. In Iran worden de landen en organisaties in de regio die vijandig tegenover de VS en Israël staan, vaak aangeduid als een "front van verzet".

Khamenei benoemde in een latere verklaring de waarnemend commandant van de Quds-brigade, generaal Esmail Ghaani, tot opvolger van Soleimani.

46 Video toont brandende auto Iraanse generaal na luchtaanval VS

Pro-Iraanse milities in Irak nemen mogelijk wraak

"Het martelaarschap van Soleimani zal Iran meer vastbesloten maken om zich te verzetten tegen de Amerikaanse uitbreidingsdrang en onze islamitische waarden te verdedigen", zei de Iraanse president Hassan Rohani. "Iran en andere landen in de regio die naar vrijheid streven zullen zonder twijfel hun wraak nemen."

De premier van Irak, Adel Abdul Mahdi, zei in een reactie op de aanval dat de VS de Iraakse soevereiniteit en internationale afspraken heeft geschonden. Hij riep alle betrokken partijen op tot terughoudendheid.

Deskundigen vrezen vergeldingsacties door sjiitische, pro-Iraanse milities in Irak. Hadi Al Amiri, de invloedrijke commandant van zo'n militie, de Badr Organisatie, riep alle facties in Irak op zich te verenigen en alle buitenlandse militairen uit het land te zetten.

Ook de meest invloedrijke sjiitische geestelijke in Irak, ayatollah Ali Al Sistani, veroordeelde de aanval op het vliegveld als een "onbeschaamde schending van de Iraakse soevereiniteit". Hij riep alle partijen op zich "terughoudend op te stellen en wijs te handelen".

Amerikaanse bondgenoten huiverig na aanval

Israël, de andere grote vijand van Iran en de belangrijkste bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten, heeft zijn strijdkrachten in een verhoogde staat van paraatheid gebracht naar aanleiding van de Amerikaanse aanval. Premier Benjamin Netanyahu brak een bezoek aan de VS voortijdig af.

Europese bondgenoten van de VS, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, hebben gezegd zich zorgen te maken over een verdere escalatie van de spanningen.

De Amerikaanse ambassade heeft alle Amerikanen in Irak aangeraden het land te verlaten. Frankrijk adviseerde zijn burgers vrijdag om uit de buurt te blijven van publieke bijeenkomsten en op straat geen foto's te maken.

Nederlanders in Bagdad kregen te horen dat zij beter kunnen vertrekken "als dit op een veilige manier kan". Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring weten: "De onrust en gewelddadigheden zijn verder toegenomen in Bagdad en rond het vliegveld. De situatie is onvoorspelbaar."

Deskundigen zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat Iran zal aansturen op een open conflict, aangezien de Iraanse strijdkrachten niet zijn opgewassen tegen de Amerikaanse. Ze achten het waarschijnlijker dat Iran zijn invloed in de regio zal aanwenden om vergeldingsacties op een kleinere schaal uit te voeren, bijvoorbeeld via pro-Iraanse milities in landen zoals Irak, Syrië en Libanon.