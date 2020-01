De Verenigde Staten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een Iraanse generaal gedood met een luchtaanval op een vliegveld in de Irakese hoofdstad Bagdad. Dat melden zowel het Amerikaanse ministerie van Defensie als Irakese staatstelevisie.

Generaal Qassem Soleimani gaf leiding aan het Quds Korps, een speciale eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG). De IRG is de krijgsmacht van Iran, die in april van 2019 door de VS werd aangemerkt als terroristische organisatie.

Naast Soleimani zou volgens persbureau Reuters ook commandant Abu Mahdi al Muhandis zijn gedood, die leiding gaf aan de 'Popular Mobilisation Forces', een Iraakse groep milities die steun krijgt van Iran. De dood van Al Muhandis wordt niet door de Verenigde Staten bevestigd.

De twee legerleiders zouden samen in een voertuig zitten, toen deze werd geraakt door Amerikaans geschut. Een ander voertuig met lijfwachten werd ook door Amerikaanse wapens getroffen.

Generaal zou achter demonstratie bij Amerikaanse ambassade zitten

Generaal Soleimani zou volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie de demonstratie bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad eerder deze week hebben goedgekeurd. Met de aanval wil de VS Iran laten afzien van "toekomstige Iraanse aanvalsplannen".

Een voormalig commandant van de IRG zwoer vrijdag "wraak te nemen tegen Amerika". De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, noemt de aanval "extreem gevaarlijk en onverstandig". Vrijdag komen Iraanse veiligheidsexperts samen om de aanval te bespreken, die zij als 'crimineel' beschrijven. De geestelijk leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Kort voor de bekendmaking van de dood van Soleimani plaatste Amerikaanse president Donald Trump een bericht op Twitter met enkel een afbeelding van de Amerikaanse vlag.

Protesten bij Amerikaanse ambassade na luchtaanvallen

Zondag voerde het Amerikaanse leger luchtaanvallen uit in het grensgebied tussen Syrië en Irak, waarbij 25 doden vielen. De luchtaanvallen zouden een vergeldingsactie zijn voor de dood van een Amerikaan bij een aanval in Noord-Irak, waar een door Iran gesteunde militie achter zou zitten.

In reactie op de luchtaanvallen werd dinsdag een demonstratie bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad georganiseerd, wat op geweld uitliep. President Trump beschuldigde Iran achter de demonstratie te zitten. De VS kondigde woensdag aan extra militairen naar het Midden-Oosten te sturen als reactie op de betoging.