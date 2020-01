De overstromingen in en om de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben inmiddels 43 levens geëist. Terwijl al tienduizenden Indonesiërs hun woningen hebben moeten verlaten, wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. De regenval is zelden zo hevig geweest sinds het begin van de metingen in 1865.

Op Oudejaarsavond en in de vroege uren van Nieuwjaarsdag werden Jakarta en omstreken verrast door noodweer Die leidde tot de dodelijkste overstromingen in jaren, aldus persbureau Reuters. De hevige regenval in de regio kan mogelijk tot halverwege februari aanhouden.

Met meer noodweer op de radar staan een aantal vliegtuigen klaar om te proberen de regenwolken op te breken voordat ze Jakarta bereiken. Die vliegtuigen moeten deeltjes natriumchloride in de wolken schieten. Dat moet het water in de wolken laten condenseren en vervolgens regen veroorzaken.

Ruim 120.000 hulpverleners zijn uitgerukt om mensen te helpen bij de evacuaties en om mobiele waterpompen te plaatsen. Met deze pompen moeten woningen en infrastructuur vrijgemaakt worden. Jakarta loopt gedurende het hele regenseizoen, dat tot april duurt, het risico op overstromen.

In de stad Jakarta en het omliggende gebied wonen 30 miljoen mensen. Het gebied krijgt vaker te maken met dodelijke aardbevingen en overstromingen. President Joko Widodo kondigde in augustus aan dat de hoofdstad van Indonesië zal verhuizen naar de provincie Oost-Kalimantan op het eiland Borneo, waar minder mensen wonen.