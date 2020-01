De Amerikaanse regering heeft donderdag een verbod voor onbepaalde tijd op gearomatiseerde e-sigaretten geïntroduceerd. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het een belangrijke stap om Amerikaanse families en sigarettenfabrikanten "te beschermen".

Vrijwel alle fruit-, snoep-, mint- en dessertsmaken mogen straks niet meer verkocht worden in tankstations en supermarkten. Die varianten zijn veelal in trek bij jonge Amerikanen, aldus Trump.

Afhankelijk van de staat mogen Amerikanen pas vanaf hun achttiende of eenentwintigste levensjaar een e-sigaret aanschaffen. Uit recente peilingen bleek dat een op de vier te jonge Amerikaanse leerlingen er alsnog gebruik van maakt, aldus AP.

Trump wijkt met zijn nieuwe plan af van zijn oorspronkelijke idee. Vier maanden terug speelde de president al met de gedachte om alle e-sigaretten met een toegevoegde smaak te verbieden, waaronder de variant met menthol. Analisten voorspellen dat zijn huidige maatregel een groot deel van de e-sigarettenmarkt in stand houdt.

De nieuwe maatregel heeft ook geen gevolgen voor de variant zonder extra smaakje, omdat het product wordt gepromoot als methode om te stoppen met roken. Trump wil "als alles veilig is" de smaakvarianten weer terugbrengen op de markt.

'E-sigaret zorgt voor honderden zieken en zes doden in VS'

Het laatste jaar kwam de e-sigaret veelvuldig in opspraak in de VS, omdat tenminste 2.500 mensen ziek zouden zijn geworden na het gebruik van de alternatieve sigaret. Zeker 55 mensen zouden zijn overleden.

Ook in Nederland waarschuwen longartsen voor schade die e-sigaretten mogelijk veroorzaken. "Ze zijn minder schadelijk dan tabakssigaretten, maar ze zijn niet onschuldig", aldus arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos-instituut. Volgens longarts Loes van den Toorn van het Erasmus MC is niet duidelijk welk effect langdurig gebruik van de e-sigaret heeft op de gezondheid.

Een mogelijke oorzaak van de plotselinge longziekten kan het illegale gebruik zijn van vitamine E-acetaat in de e-sigaretvloeistof. "Dat wordt vooral gebruik als verdikkingsmiddel in e-sigaretvloeistof met THC", zei Croes daar desgevraagd over. Een recent onderzoek van het Amerikaanse Centers for Disease Control benoemt vitamine E-acetaat ook als mogelijke oorzaak.