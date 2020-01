Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Australië aangepast vanwege de hevige bosbranden in het land. Voor de zuidoostelijke staat New South Wales geldt het advies om alleen noodzakelijke reizen te maken.

In New South Wales geldt vanaf vrijdag de noodtoestand vanwege de aanhoudende en uitbreidende bosbranden. De lokale autoriteiten hebben bewoners en toeristen al geadviseerd de staat te verlaten en af te reizen naar veilige gebieden.

Voor de rest van Australië gelden volgens het ministerie voorlopig nog geen bijzondere veiligheidsrisico's. Wel wordt gewaarschuwd dat de situatie snel kan veranderen indien de branden nog verder om zich heen grijpen.

New South Wales bevat enkele van de populairste bestemmingen in Australië onder toeristen, met name aan de oostkust. Onder meer hoofdstad Canberra en Sydney liggen in de staat.

Branden hardnekkig door recordhitte en droogte

Australië is sinds november in de greep van bosbranden. Door de extreme droogte en toenemende hitte ontstaan de branden snel en breiden ze zich uit. De Australische brandweer heeft grote moeite met bluswerkzaamheden.

Volgens het Australian Bureau of Meteorology was 2019 het heetste jaar ooit in Australië. De temperatuur lag het afgelopen jaar anderhalve graden hoger dan gemiddeld.