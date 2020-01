Het uitleveringsproces tegen de voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont is uitgesteld, zo is donderdag bekendgemaakt. De zaak was eerder al uitgesteld tot februari.

De beslissing heeft te maken met het feit dat het EU-hof vindt dat Puigdemont en de veroordeelde Oriol Junqueras immuniteit zouden moeten hebben omdat ze zijn verkozen in het Europees Parlement, meldt het Belgische persbureau Belga.

"De Belgische justitie erkent onze immuniteit en heeft besloten het arrestatie- en uitleveringsbevel op te schorten", zo stelt Puigdemont, die daarbij ook meldt dat hij nu wacht op de vrijlating van Junqueras.

In oktober vorig jaar kregen verschillende Catalaanse politici celstraffen opgelegd voor hun rol bij de mislukte afscheidingspoging. Junqueras kreeg met dertien jaar cel de zwaarste straf. Puigdemont was kort na de poging al naar het buitenland gevlucht.