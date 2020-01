2019 was een van de veiligste jaren ooit voor de commerciële luchtvaart, meldt Aviation Safety Network (ASN). De organisatie, die cijfers over vliegtuigongevallen bijhoudt, meldt dat vorig jaar 283 doden vielen bij in totaal twintig fatale ongelukken.

Het dodental lag in 2018 bijna twee keer zo hoog. In dat jaar kwamen bij vijftien ongevallen 556 personen om het leven. Uit cijfers van ASN blijkt dat 2017 tot dusver het veiligste jaar ooit was, met tien incidenten en 44 doden.

De Nederlandse organisatie meldt dat er in totaal 39 miljoen vluchten waren, wat betekent dat de kans op een fataal ongeluk één op de bijna twee miljoen vluchten is. Dit laat zien dat de veiligheid in de afgelopen decennia flink is verbeterd, stelt ASN.

"Als de kans op een dodelijk ongeval hetzelfde was als tien jaar geleden, dan waren er vorig jaar 34 fatale ongelukken geweest", licht directeur Harro Ranter schriftelijk toe. "Als je het vergelijkt met 2000, zouden het er zelfs 65 zijn geweest."

Meeste doden vielen bij Ethiopian Airlines-crash

De meeste doden van vorig jaar vielen bij de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines. Alle 157 inzittenden overleden nadat het toestel kort na vertrek in de problemen raakte. De op een na dodelijkste vlucht was die met een Sukhoi Superjet-100 van Aeroflot. 41 van de 78 inzittenden kwamen om.

Meer dan de helft van de ongevallen vond plaats in Noord-Amerika, waaronder vijf in afgelegen gebieden in Canada en de Amerikaanse staat Alaska. Hoewel de Canadese en Amerikaanse autoriteiten vooruitgang hebben geboekt met veiligheidsmaatregelen, noemt ASN dit nog steeds een punt van zorg.