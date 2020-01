De vanuit Japan naar Libanon gevluchte Carlos Ghosn had toegang tot een extra exemplaar van zijn Franse paspoort, ondanks dat hij vanwege een strafrechtelijk onderzoek het land niet mocht verlaten. De Japanse omroep NHK meldt donderdag dat de ex-topman van Nissan het document in een afgesloten omhulsel bij zich moest dragen.

Ghosn dook begin deze week op in het Libanese Beiroet, waar hij opgeroeide, terwijl de zakenman Japan niet mocht verlaten. Hij wordt in het Aziatische land verdacht van financieel wangedrag. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen.

De 65-jarige Ghosn werd in november 2018 opgepakt bij aankomst op het vliegveld van Tokio en in maart 2019 onder voorwaarden op borgtocht vrijgelaten. Zo moest hij zijn Franse, Braziliaanse en Libanese paspoorten inleveren bij zijn advocaten.

NHK meldt op basis van bronnen dat Ghosn sinds mei verplicht was zijn reservepaspoort in een afgesloten omhulsel bij zich te dragen, nadat zijn advocaten de voorwaarden van de borgtocht hadden laten aanpassen. De sleutel lag bij de advocaten, die naar eigen zeggen niet van de reis naar Libanon wisten en geschokt waren door het onverwachte vertrek van hun cliënt.

Waarom Ghosn een paspoort bij zich mocht dragen, is niet duidelijk. Zo is niet bekend of dit iets te maken heeft met de Japanse wetgeving. Buitenlanders moeten tijdens hun verblijf in Japan altijd een officieel identiteitsbewijs of paspoort bij zich dragen.

Ghosn 'gevlucht voor politieke vervolging'

Nadat Ghosn tijdens een persconferentie bekendmaakte voor "onrecht en politieke vervolging" te zijn gevlucht, ontstonden er direct veel vragen over hoe hij Japan had verlaten. Het Libanese staatspersbureau NNA meldde vervolgens dat Ghosn het land, waar Japan geen uitleveringsverdrag mee heeft, legaal in was gekomen en daarom niet wordt vervolgd.

Volgens persbureau Reuters kwam de zakenman maandag met een privévliegtuig vanuit het Turkse Istanboel aan in de hoofdstad van Libanon. Hij zou door een beveiligingsbedrijf Japan uit zijn gesmokkeld, nadat er drie maanden aan het ontsnappingsplan was gewerkt.