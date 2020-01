Ongeveer vierhonderd mensen zijn op nieuwjaarsdag gearresteerd bij protesten in Hongkong. De protesten begonnen als een mars met tienduizenden deelnemers, maar al snel werd de sfeer grimmig en besloot de politie traangas in te zetten. Sinds de protesten in juni begonnen zijn er inmiddels ruim 7.000 mensen gearresteerd.

Autoriteiten lieten weten dat de arrestaties waren gedaan wegens onder meer het bijwonen van een verboden bijeenkomst en het bezitten van wapens. Tijdens nieuwjaarsnacht werden ook al personen aangehouden omdat zij een grote weg blokkeerden. Uit veiligheidsredenen werd de jaarlijkse Hongkongse vuurwerkshow vervangen door een lichtshow.

De protestmars woensdag werd grimmig toen betogers met graffiti gingen spuiten en geldautomaten kapotsloegen. Deze automaten behoorden tot een bank die een rekening had afgesloten waarmee geld voor demonstranten werd ingezameld. Betogers creëerden hun eigen vervoerslijnen, waarmee demonstranten konden worden voorzien van spullen zoals stenen.

Agenten in burger spoten met pepperspray op de menigte. Nadat de politie traangas inzette, maakten demonstranten een verdedigingslinie en zouden enkele personen benzinebommen naar agenten hebben gegooid.

Om een einde aan de protestmars te maken, sloten agenten wegen af en werden waterkanonnen ingezet.

59 Politie zet traangas in tegen demonstranten in Hongkong

Hongkongers voeren al half jaar actie

Inwoners van de Chinese autonome regio voeren al een half jaar actie. In eerste instantie demonstreerden zij tegen een inmiddels ingetrokken wetsvoorstel dat uitlevering aan China mogelijk maakt. Nu richten de Hongkongers zich op de politie en de politiek. Ze eisen onder meer een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld en volledige democratie.

Het is relatief rustig in Hongkong sinds de pro-democraten in november een historische winst haalden bij de districtsverkiezingen.