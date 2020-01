Het dodental na de overstromingen bij de Indonesische hoofdstad Jakarta is gestegen naar 21, aldus lokale autoriteiten donderdag. Dertigduizend mensen zijn geëvacueerd. In verschillende gebieden zijn treinverbindingen geblokkeerd en zitten mensen zonder stroom.

Op oudejaarsdag en de vroege uren van nieuwjaarsdag trokken zware regenbuien over Jakarta en nabijgelegen plaatsen, die resulteerden in de dodelijkste overstromingen in jaren, aldus persbureau Reuters. Bij een stad aan de rand van Jakarta, Depok, zorgde de regen ook voor aardverschuivingen.

Voor donderdag is er wederom zware regenval voorspeld, wat de situatie kan verergeren.

Er zijn ruim 120.000 hulpverleners uitgerukt om mensen te helpen met evacuaties en om mobiele waterpompen te plaatsen. Jakarta loopt het risico op overstromen gedurende het hele regenseizoen, dat tot april duurt.

30 miljoen mensen wonen in de stad Jakarta en het omliggende gebied. Het gebied krijgt veelal te maken met dodelijke aardbevingen en overstromingen. President Joko Widodo kondigde in augustus aan dat de hoofdstad van Indonesië zal verhuizen naar de provincie Oost-Kalimantan op het eiland Borneo, waar minder mensen wonen.