Het Australische leger is begonnen met de evacuaties van tienduizenden mensen die wonen of op vakantie zijn in kustdorpen aan de Australische oostkust, in verband met oprukkende natuurbranden. Met militaire schepen en helicopters moeten veel mensen worden bevrijd van de vlammenzee.

Vijf militaire helikopters en twee marineschepen zijn onderweg naar de bedreigde gebieden om de lokale brandweer bij te staan. De militairen nemen onder meer paramedici, water en brandstof mee en helpen daarnaast mee met de evacuaties.

Eén van de schepen gaat naar de plaats Mallacoota, waar sinds oudejaarsdag vierduizend mensen naar het strand gevlucht zijn om het vuur landinwaarts te vermijden.

Sinds verwoestende vuren door de regio trokken sinds oudejaarsdag zitten ruim vijftigduizend mensen zonder stroom en hebben sommige plaatsen geen toegang tot drinkwater. Grote wegen zijn afgesloten, waardoor vluchtroutes worden geblokkeerd door lange files.

Tegelijkertijd is het druk bij supermarkten en benzinestations in bedreigde gebieden, omdat bewoners en toeristen voorraden nodig hebben om zich te verschuilen of om te vluchten.

Drukte in regio door toerisme

Het zuidoostelijke gebied van Australië is populair bij toeristen, die daar de Australische zomer doorbrengen. Dit zorgt voor extra drukte en dus ook meer personen die mogelijk gevaar lopen. De regio kampt ook met dikke rookvelden, waardoor het momenteel lastig is om de schade aan woningen in het gebied te tellen.

Alleen al in de zuidoostelijke staat New South Wales zijn vijftien personen om het leven gekomen in de branden, die al woeden sinds oktober. Sinds maandag zijn de branden weer aan het verergeren, doordat temperaturen stijgen naar 40 graden Celsius.

Australië kampt vaker met bosbranden, maar de vlammenzeeën van afgelopen maanden zijn uitzonderlijk heftig. Dit komt door een forse winter, waardoor veel van het Australische landschap is uitgedroogd.