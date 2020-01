De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag gezegd dat hij het parlement zal vragen hem immuniteit voor vervolging toe te kennen. Netanyahu is de beklaagde in drie fraudezaken.

Netanyahu kondigde die stap aan tijdens een televisietoespraak. Met deze politiek riskante zet kan hij de juridische procedures tegen hem mogelijk met maanden vertragen.

Het proces tegen Netanyahu zal in ieder geval niet beginnen tot het parlement zich erover heeft uitgesproken, en mogelijk pas na de landelijke verkiezingen die op 2 maart worden gehouden. Gezien de grote verdeeldheid in het parlement geldt dat laatste als een reële mogelijkheid.

Om parlementaire immuniteit te krijgen, heeft Netanyahu de steun van 61 van de 120 parlementariërs in de Israëlische Knesset nodig. Tijdens zijn pogingen om een coalitieregering te vormen na verkiezingen in april en september vorig jaar, wist Netanyahu geen meerderheidssteun te krijgen.

Als de premier erin slaagt om parlementaire immuniteit toegekend te krijgen, kan het Israëlisch Hooggerechtshof dat besluit nog onder de loep nemen en het eventueel ongedaan maken.

Premier wordt beschuldigd van omkoping en fraude

Netanyahu werd afgelopen november in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt beschuldigd van omkoping, fraude en vertrouwensbreuk. Volgens aanklagers verleende hij voor honderden miljoenen euro's aan staatshulp aan Israëlische mediakopstukken in ruil voor dure cadeaus en gunstige berichtgeving.

De Israëlische premier ontkent alle schuld. Hij zegt het slachtoffer te zijn van politiek gemotiveerde vervolging en denkt daarom aanspraak te maken op parlementaire bescherming.

"In een democratie beslist alleen het volk door wie het zal worden geleid", zei Netanyahu daar woensdag over. Hij is al een decennium aan de macht in Israël en vergelijkt het handelen van de Israëlische aanklagers met een staatsgreep.

Rivalen: 'Netanyahu brengt principes rechtsstaat in gevaar'

Wat Netanyahu's verzoek politiek riskant maakt, is dat het zijn rivalen helpt hem af te schilderen als een autocratische leider die zichzelf boven de wet stelt en een gevaar voor de Israëlische rechtsstaat vormt.

Volgens de voornaamste rivaal van Netanyahu, Benny Gantz, de voormalige legerchef die de centristische partij Blauw en Wit leidt, tornt de premier aan "het burgerschapsprincipe dat wij allemaal hebben geleerd - dat iedereen gelijk is voor de wet".

Recente opiniepeilingen stellen dat noch Blauw en Wit, noch de Likudpartij van Netanyahu op koers ligt om een coalitieregering te kunnen vormen na de verkiezingen over twee maanden.

Premier haalt deadline net

De premier was precies op tijd met zijn immuniteitsverzoek. Woensdagmiddag verliep de deadline voor een dergelijke zet. Had Netanyahu zijn verzoek niet ingediend, dan hadden de aanklagers de aanklachten tegen hem vanaf aankomende zondag kunnen indienen bij de rechtbank en was de strafrechtelijke molen gaan lopen.

Onder de Israëlische wet kan een politicus om talrijke redenen een verzoek om parlementaire immuniteit doen. Een van de mogelijke redenen is vooringenomenheid bij het Israëlische Openbaar Ministerie.