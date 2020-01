Woensdag zijn er negen mensen om het leven gekomen door grote overstromingen bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, meldt persbureau AP.

Tijdens de nieuwjaarsviering trokken zware regenbuien over de hoofdstad. Door deze moessonregens zijn veel rivieren buiten hun oevers getreden en staan bijna negentig wijken in Jakarta onder water. Ook zorgde de regen voor een aardverschuiving in Depok, een stad aan de rand van Jakarta.

Meer dan 19.000 mensen zijn ondergebracht in tijdelijke opvangcentra. Er zijn vanwege de verwachte regenbuien de afgelopen dagen meer dan 120.000 hulpverleners ingezet om mensen te helpen met evacueren en om mobiele waterpompen te installeren. Tijdens het gehele regenseizoen, dat tot april duurt, is er kans op overstromingen in Jakarta.

Er wonen 30 miljoen mensen in de stad Jakarta en het gebied eromheen. Er vinden veel aardbevingen en overstromingen in het gebied plaats, met veel slachtoffers tot gevolg. President Joko Widodo kondigde in augustus aan dat de hoofdstad van Indonesië zal verhuizen naar de provincie Oost-Kalimantan op het eiland Borneo, waar minder mensen wonen.