Voormalig premier Umaro Cissoko Embalo is woensdag uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen, waarbij hij het in de tweede stemronde opnam tegen zijn rivaal en eveneens oud-premier Domingos Simoes Pereira.

Volgens de landelijk kiescommissie kreeg Embalo 54 procent van de stemmen en Pereira 46 procent. Pereira gelooft echter dat er verkiezingsfraude is gepleegd en wil de uitslag aanvechten in de rechtbank.

Eén van Embalo's verkiezingsbeloftes is het oplossen van de interne spanningen in het land. Sinds 1974 hebben er al negen staatsgrepen of pogingen tot staatsgreep in het West-Afrikaanse land plaatsgevonden. Zittend president Jose Mario Vaz is de eerste president die niet tijdens zijn ambtstermijn werd afgezet of vermoord. Wel speelden ook tijdens zijn ambtstermijn kwesties van corruptie en politieke ruzies.

Verder belooft Embalo het land te moderniseren. Guinee-Bissau is een van de armst landen ter wereld en heeft 1,6 miljoen inwoners.