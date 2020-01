Voor de tweede dag op rij hebben zich woensdag honderden Iraakse demonstranten bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad verzameld. Er wordt onder meer met stenen naar de ambassade gegooid.

Beveiligers gebruiken traangas en stungranaten om de menige weg te krijgen.

In de nacht van dinsdag op woensdag (lokale tijd) kampeerden veel Irakezen buiten de muren van de ambassade. De verwachting is dat de betogers van plan zijn langere tijd te blijven.

Dinsdag protesteerden er ook al duizenden Iraakse betogers. Ook toen bestormden ze de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Ze zijn kwaad over een serie luchtaanvallen op aan Iran gelieerde milities in Irak.

Deze luchtaanvallen dienden als vergeldingsactie voor de dood van een Amerikaan bij een aanval op een basis in Noord-Irak, waar de door Iran gesteunde sjiitische militie Kataib Hezbollah achter zou zitten. Bij de aanval vielen in totaal 25 doden.

Bij de protesten dinsdag werd er ook brand gesticht en met stenen gegooid. Ook werd er beveiligingscamera's gesloopt.

Leiders verzoeken demonstranten te vertrekken

Leiders van het Iraakse leger verzoeken de demonstranten de ambassade te verlaten. Ook vanuit Washington neemt de druk op de Iraakse leiders om in te grijpen toe.

In de nacht van dinsdag op woensdag maakten de Verenigde Staten bekend extra militairen naar het Midden-Oosten te sturen. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde Iran er dinsdag van verantwoordelijk te zijn voor de bestorming van de ambassade.

Ook aan Iran gelieerde paramilitairen die eerder met de menigte protesteerden, hebben de betogers inmiddels opgeroepen om de ambassade te verlaten. Zij vinden dat de boodschap van de betogers gehoord is. Aan de oproep werd woensdag nog niet meteen gehoor gegeven.