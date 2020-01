De Verenigde Staten (VS) sturen ongeveer 750 extra militairen naar het Midden-Oosten als reactie op de bestorming van de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Duizenden Iraakse demonstranten belaagden dinsdag het gebouw omdat zij kwaad zijn over een serie luchtaanvallen op aan Iran gelieerde milities in Irak.

Eerder op de dinsdag werd al duidelijk dat de VS meer troepen ging sturen. In een statement wordt nu gesproken over een compleet bataljon, "om de veiligheid van Amerikanen in het gebied te waarborgen", aldus minister van defensie Mark Esper.

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigde Iran dinsdag achter de grootschalige demonstratie te zitten. "Ik zal Iran voor elk verloren leven bij Amerikaanse nederzettingen een grote prijs laten betalen", aldus Trump.

'Vergeldingsactie' in grensgebied Syrie-Irak zorgt voor 25 doden

Zondag voerde het Amerikaanse leger luchtaanvallen uit in het grensgebied tussen Syrië en Irak. Daarbij vielen 25 doden.

Het zou gaan om een vergeldingsactie voor de dood van een Amerikaan bij een aanval in Noord-Irak, waar de door Iran gesteunde sjiitische militie Kataib Hezbollah achter zou zitten. Overigens is de aanval nog niet opgeëist.

Een demonstratie tegen die actie bij de ambassade liep uit de hand. Demonstranten sloegen bewakingscamera's kapot, hebben Amerikaanse vlaggen verbrand en wisten het complex op te komen.

Amerikaans personeel moest geëvacueerd worden. Mariniers en Apache aanvalshelikopters werden ingezet om de rust te laten wederkeren.