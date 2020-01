Het belangrijkste geraamte van de Parijse kathedraal Notre-Dame is structureel veiliggesteld, meldt een woordvoerder van de Parijse brandweer dinsdagavond aan persbureau AFP. Ruim acht maanden na de verwoestende brand is het eeuwenoude gebouw daarmee officieel "veilig" verklaard.

Het nieuws zal in goede aarde zijn gevallen bij de Franse president Emmanuel Macron, die meermaals heeft gezegd dat hij de wederopbouw van de Notre-Dame binnen vijf jaar wil afronden. Er is meer dan 1 miljard euro binnengehaald om dit te realiseren.

Medio december was er voor liefhebbers van de kathedraal nog slecht nieuws. Voor het eerst sinds 1803 ging er geen kerstmis plaatsvinden in de Notre-Dame, omdat de reparatie en wederopbouw nog niet op schema lagen.

Nu het gebouw veilig is verklaard, kan de schade aan de eeuwenoude kathedraal worden opgemaakt. Ook kan weer voorzichtig worden nagedacht over het organiseren van een openbare mis in de Notre-Dame.

Architectenwedstrijd en Chinese experts ontwikkelen nieuw ontwerp

Een grote brand richtte 15 april grote schade aan bij een van de belangrijkste symbolen van de Franse natie. Het is al duidelijk dat de ingestorte toren, het dak, het skelet en 15 procent van de gewelven moeten worden herbouwd.

De afgelopen tijd werden aan elkaar gesmolten steigers verwijderd. In een eerder stadium zijn luchtbogen gestut en werden tijdelijke plafonds aangebracht om de afvoer van puin te vergemakkelijken.

Macron heeft een internationale architectenwedstrijd georganiseerd en de hulp van Chinese experts ingeschakeld om tot een "nieuw, beter ontwerp" voor de Notre-Dame te komen.