Een Bosnische aanklager belast met oorlogsmisdrijven heeft dinsdag een Bosnisch-Servische oud-generaal in staat van beschuldiging gesteld. De man wordt ervan verdacht te hebben deelgenomen aan de genocidale moord op ongeveer achtduizend moslimmannen en -jongens in Srebrenica in 1995.

De nu zestigjarige Milomir Savcic zou een gemotoriseerd regiment van het Bosnisch-Servische leger, inclusief een bataljon militaire politie, opdracht hebben gegeven volwassen islamitische Bosnische mannen te doden en te begraven. Die mannen waren weggevoerd uit de VN-enclave Srebrenica, die door Nederlandse militairen werd beschermd.

De enclave werd op 11 juli 1995 aangevallen door Bosnisch-Servische troepen onder het commando van generaal Ratko Mladic. Mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden en de mannen en puberjongens werden weggevoerd, vermoord en begraven in massagraven. De massaslachting van Srebrenica geldt als de ernstigste oorlogsmisdaad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

In een verklaring liet de Bosnische aanklager dinsdag weten dat Savcic bewust meehielp bij de uitvoering van een plan om moslimmannen als etnische groep uit de regio weg te vagen. Eerder veroordeelde het Internationaal Strafhof in Den Haag oud-generaal Mladic en de oud-kolonel Ljubisa Beara al tot levenslange gevangenisstraffen voor hun rol in de genocide.

Verdachte niet in hechtenis

"Savcic wordt beschuldigd van het plannen en leiden van de activiteiten tijdens de gevangenneming en detentie van honderden Bosnische mannen op verschillende locaties in de regio Nova Kasaba, en hun illegale arrestaties, marteling en moord", luidde de verklaring. "Savcic wordt beschuldigd van de criminele handeling van het helpen bij genocide."

Savcic zit momenteel niet vast. Hij is de voorzitter van de veteranenorganisatie in de Bosnisch-Servische deelrepubliek Srpksa en bezit zowel de Bosnische als de Servische nationaliteit.

De Hoge Raad stelde de Nederlandse Staat in juli gedeeltelijk aansprakelijk voor het onvermogen van de militairen van Dutchbat om de moslimmannen in Srebrenica te beschermen.