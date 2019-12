Samoa en de Line-eilanden in de Stille Oceaan hebben dinsdag als eerste het nieuwe decennium ingeluid. Om 11.00 uur (Nederlandse tijd) was het op de eilanden in het zuiden van de Stille Oceaan al 1 januari 2020.

De eerste inwoners van Nieuw-Zeeland vierden niet veel later, om 11.15 uur, het begin van het nieuwe jaar. De rest van het land volgde nog geen uur later: om 12.00 uur knalden in de rest van Nieuw-Zeeland de kurken.

Het oostelijke deel van Australië luidt om 14.00 uur het nieuwe jaar in. De Australiërs vieren het nieuwe jaar onder meer met een grote vuurwerkshow in Sydney.

Maandag werd bekend dat de vuurwerkshow in Sydney, ondanks de aanhoudende natuurbranden in het land, dit jaar gewoon doorgaat.

De vuurwerkshow in de Australische stad is befaamd omdat het land als een van de eerste het nieuwe jaar inluidt. Volgens de lokale autoriteiten zien ongeveer een miljard mensen foto's of video's van de vuurwerkshow.

De vuurwerkshow in Sydney tijdens de jaarwisseling van vorig jaar. (Foto: Getty Images)