Ongeveer vierduizend mensen schuilen in het zuidoosten van Australië op stranden tegen de natuurbranden, meldt The Guardian dinsdag. De natuurbranden worden dinsdag verergerd door heftige hitte en wind.

Op beelden is te zien hoe de lucht boven de stranden bij de plaats Mallacoota in de staat Victoria donkerrood tot zwart kleurt, terwijl het er op dat moment klaarlichte dag was.

Mensen die schuilen op het strand worden beschermd door brandweerlieden. Onder de geëvacueerden zjin zowel inwoners als toeristen. De premier van deelstraat Victoria zegt dat er plannen zijn om mensen via het water te evacueren.

Meer in het noorden, in de deelstaat New South Wales, is Sydney wederom bedekt in rook. Ook in New South Wales raden autoriteiten aan om de branden landinwaarts te ontvluchten en naar het strand te gaan. Volgens The Guardian zijn er geen plannen om mensen via het water te evacueren.

69 Luchtbeelden tonen omvang bosbranden nabij Sydney

Al tien personen omgekomen door natuurbranden

Al tien personen zijn om het leven gekomen door de natuurbranden in Australië. Het vuur woedt er al sinds november en de bestrijding gaat moeizaam door de slechte weersomstandigheden. Het is er momenteel rond de 40 graden.

Zeker 4 miljoen hectare natuur is verwoest en 500 miljoen dieren zijn om het leven gekomen, waaronder duizenden koala's.

Door de situatie vinden veel Australiërs het ongepast om de jaarwisseling in Sydney te vieren met een grote vuurwerkshow. Er is een uitzondering op het verbod op open vuur gegeven om de show mogelijk te maken en autoriteiten willen het evenement doorzetten.