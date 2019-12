Duizenden personen in het zuidoosten van Australië zijn dinsdag vanwege de aanhoudende natuurbranden naar het strand gevlucht. De hevige vuurhaarden in het land worden momenteel verergerd door extreme hitte en wind.

Op beelden is te zien hoe de lucht boven de stranden bij de plaats Mallacoota in Victoria donkerrood tot zwart kleurt, terwijl het er op dat moment klaarlichte dag was.

De naar schatting vierduizend personen op het strand van Mallacoota worden beschermd door brandweerlieden. Onder hen zijn zowel inwoners als toeristen. Er worden vier personen vermist, maar verdere informatie over hun situatie is niet bekendgemaakt.

Premier Dan Andrews van Victoria meldt dat de mensen op het strand via het water worden geëvacueerd. Hij zegt ook dat alle op de vlucht geslagen personen zo snel mogelijk worden voorzien van voedsel en drinkwater.

Sydney wederom bedekt met rook

In de aangrenzende deelstaat New South Wales is de miljoenenstad Sydney wederom bedekt met rook. Ook in New South Wales raden autoriteiten inwoners aan om de branden landinwaarts te ontvluchten en naar het strand te gaan.

In drie kleine plaatsen in New South Wales worden drie personen vermist. De brandweer, die in verband met veiligheid niet naar deze locaties kan, vreest dat deze personen zijn overleden als gevolg van de branden. Het officiële dodental staat nu op negen.

Australië kampt sinds november met hevige natuurbranden die inmiddels zeker 4 miljoen hectare natuur in as hebben gelegd. Om die reden is er veel kritiek op de plannen om de vuurwerkshow in Sydney op Oudjaarsavond door te laten gaan. Er is door de brandweer een uitzondering op het verbod op open vuur gegeven om de show mogelijk te maken.