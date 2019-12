De bemanning van de Urker viskotter Hennie heeft zondagavond negentien migranten, onder wie twee kinderen, gered op het Kanaal voor de kust van Frankrijk. Dat meldt de kustwacht van Duinkerken maandag.

Franse reddingsdiensten werden om 21.16 uur gewaarschuwd dat verstekelingen op een motorboot in moeilijkheden waren geraakt op ongeveer 7 kilometer voor de kust van Duinkerken.

Vervolgens werd een noodsignaal rondgestuurd naar schepen in de buurt. De Urker kotter pikte de melding op en de bemanning kwam in actie. Ondertussen gingen ook een Frans kustwachtschip en een Franse marinehelikopter naar het gebied.

Ongeveer een half uur na de waarschuwing kwam Hennie aan op de plek des onheils. "We zijn naar de positie gevaren en na een tijdje zoeken vonden we ze. Er stond al 30 centimeter water in het krakkemikkige bootje. Het had niet nog een uur langer moeten duren", zegt bemanningslid Klaas-Andries Kramer tegen De Stentor.

Aan boord van het gammele migrantenbootje waren zestien mannen, een vrouw, een peuter en een baby. De Urker vissers brachten de migranten aan boord, waarna het kustwachtschip de vluchtelingen kwam oppikken. Zij werden met lichte onderkoelingsverschijnselen naar de haven van Duinkerken gebracht.

De kustwacht prijst de efficiëntie en de snelle reactie van de redders. "Dankzij hen zijn ze allemaal veilig en gezond."

Honderden migranten staken dit jaar Kanaal over

Afgelopen donderdag werden ook al zestig migranten op kleine bootjes van het Kanaal gehaald. De Franse en Britse grensautoriteiten kwamen in actie nadat de vluchtelingen in de problemen geraakt waren met hun rubberboot voor de kust van Boulogne-sur-Mer.

Het afgelopen jaar staken ruim achttienhonderd mensen het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over. Meer dan 120 migranten die aankwamen bij de Britse kust werden teruggestuurd.

Migranten proberen al jaren via allerlei routes vanaf het Europese vasteland de Britse eilanden te bereiken. Regelmatig worden daardoor ook verstekelingen aangetroffen in vrachtwagens of in Europese of Britse havens.