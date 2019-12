Een Slowaakse rechtbank heeft maandag een 42-jarige man veroordeeld tot een celstraf van vijftien jaar voor zijn betrokkenheid bij de moord op de Slowaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak en diens verloofde Martina Kusnírová. De man kreeg de straf opgelegd als deel van een deal met de aanklagers.

Kuciak en Kusnírová werden in februari 2018 doodgeschoten in hun woning bij de Slowaakse hoofdstad Bratislava. De moorden leidden tot massademonstraties tegen corruptie in het Centraal-Europese land. Naar verwachting zal de zaak ook een rol spelen tijdens de volgende parlementsverkiezingen, die in februari volgend jaar plaatsvinden.

In totaal werden vijf mensen in staat van beschuldiging gesteld in de zaak rond de moorden op het stel.

De man die maandag zijn straf hoorde, Zoltan Andrusko, was de enige van het vijftal die een bekentenis aflegde en optrad als getuige in ruil voor strafvermindering. Hij hielp bij het organiseren van de moorden.

Andrusko had met de aanklagers afgesproken dat hij een celstraf van maximaal tien jaar zou krijgen, maar de rechtbank haalde een streep door die deal en stelde een langere straf voor. Andrusko ging daarmee akkoord.

"Deze rechtbank beschouwt deze buitengewone, verlaagde straf als gerechtvaardigd en logisch, maar de rechtbank moet met haar beslissing niet alleen recht doen aan de beklaagde, maar aan alle kanten van de zaak, voor de maatschappij, voor de rechtsorde", zei rechter Pamela Zaleska volgens de krant Denník N.

Andere verdachten riskeren levenslang

Het proces tegen de andere vier verdachten begon op 19 december en wordt in januari hervat. Een van hen is de zakenman Marian Kocner. Hij werd genoemd in het werk van onderzoeksjournalist Kuciak over fraudezaken waarbij zakenmensen met politieke connecties betrokken waren. Volgens de aanklagers gaf Kocner opdracht tot de moord op Kuciak. Hij en zijn drie medeverdachten ontkennen betrokkenheid. Ze riskeren levenslange celstraffen.

De zaak wordt gezien als een test van de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht in Slowakije, aangezien het onderzoek naar de moorden op Kuciak en Kusnírová banden tussen Kocner en hooggeplaatste figuren binnen de politie en het ambtelijk apparaat blootlegde.

De publieke woede over de moorden leidde vorig jaar tot het aftreden van premier Robert Fico. Zijn regeringspartij, Smer, gaat volgens de peilingen spannende verkiezingen tegemoet op 29 februari.