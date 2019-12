De vuurwerkshow op oudejaarsavond in Sydney gaat door. De Australische stad heeft hier maandag van de brandweer speciaal toestemming voor gekregen. Vanwege de natuurbranden geldt er in de regio een verbod op open vuur.

Naast de show worden in New South Wales, de zuidoostelijke staat waar Sydney onder valt, ook nog andere uitzonderingen overwogen. De brandweer heeft hier geen verdere details over bekendgemaakt.

Beelden van de jaarwisseling in Sydney gaan elk jaar de wereld over, omdat Australië altijd als een van de eerste landen het nieuwe jaar inluidt. Circa een miljard mensen zien volgens de lokale autoriteiten foto's of video's van de vuurwerkshow.

Het evenement levert 130 miljoen Australische dollar (zo'n 81,1 miljoen euro) op voor de economie van New South Wales. Dit is een van de redenen om de show, waar vijftien maanden aan wordt gewerkt, niet te annuleren.

De autoriteiten verklaarden halverwege december dat het afzeggen van het evenement "weinig voordelen heeft voor de getroffen gemeenschappen". Ze maakten destijds bekend 620.000 Australische dollar te doneren om getroffenen te helpen. Ook levert de stad blusmateriaal en hulpverleners.

69 Luchtbeelden tonen omvang bosbranden nabij Sydney

Australië kampt sinds november met branden

Australië kampt al sinds november met hevige natuurbranden. De bestrijding ervan verloopt moeizaam, mede vanwege de slechte weersomstandigheden. Zo is het op dit moment erg droog in het land. De temperaturen liggen deze zomer constant rond de 40 graden.

Door de branden zijn inmiddels negen personen omgekomen. Maandag is een brandweermedewerker overleden. Dit slachtoffer reed 70 kilometer ten oosten van Albury (New South Wales) in een brandweerwagen die waarschijnlijk door de "extreme wind" kantelde. Twee collega's liepen brandwonden op.

Door de branden is naar schatting zeker 4 miljoen hectare aan natuur verwoest. Ook zouden bijna 500 miljoen dieren om het leven zijn gekomen, waaronder duizenden koala's.

Vanwege de situatie in het land zijn veel Australiërs van mening dat vuurwerkshows ongepast zijn. Een petitie hierover is zeker 275.000 keer ondertekend. Daarin worden de staten opgeroepen het geld voor de feesten te doneren aan onder anderen brandweerlieden en dierenverzorgers. In de praktijk gaat dit lastig, omdat het geld al is uitgegeven.