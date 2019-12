De Chinese wetenschapper He Jiankui, die beweerde achter de geboorte te zitten van de eerste genetisch gemodificeerde baby's, is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua.

De genendokter zei in november vorig jaar embryo's te hebben bewerkt om de tweeling resistent te maken tegen hiv. De rechtbank bevestigde maandag dat ook een derde baby was geboren uit een experiment van He. Volgens eigen zeggen had hij hiervoor de gen-bewerkingstechnologie genaamd CRISPR-Cas9 toegepast.

Dit leidde zowel nationaal als internationaal tot grote verontwaardiging. De voornaamste kritiek op zijn werk was dat het onethisch was.

De arts handelde volgens de autoriteiten alleen. Hij regelde zelf de financiering en rekruteerde een team om zich heen om de omstreden procedure uit te voeren.

China veroordeelde de praktijken van He al eerder. Hij zou al maanden onder huisarrest hebben gestaan op de universiteit in Shenzhen. Naast een celstraf moet He ook een geldboete van omgerekend 384.000 euro betalen.