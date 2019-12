De 37-jarige man die zaterdag vijf mensen neerstak bij een feest van een rabbijn in een woning in de Amerikaanse staat New York, handelde alleen. Dat zeiden lokale autoriteiten zondagavond (Nederlandse tijd) tijdens een persconferentie.

Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. De man zou de woning van de rabbijn in de plaats Monsey zijn binnengestormd, terwijl daar het Joodse lichtjesfeest Chanoeka werd gevierd. De verdachte zou zijn gezicht deels hebben bedekt met een sjaal. Tientallen mensen waren in de woning. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, spreekt van een terroristische daad.

Eén van de slachtoffers was volgens The Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) een van de kinderen van de rabbijn. Het is niet bekend hoe het met de slachtoffers gaat. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn en een van de slachtoffers zou zes keer zijn geraakt met het mes.

Later die avond werd de verdachte aangehouden in Harlem, een wijk van New York City. Twee agenten waren daar aan het zoeken naar de auto van de man. De verdachte zei "bijna niets" toen hij onder schot werd gearresteerd, aldus de autoriteiten.

De politiecommissaris van New York, Michael Shea, kon tijdens de persconferentie zondag niet zeggen of de man een bekende was van de politie. De verdachte zit vast en moet 3 januari voor de rechter verschijnen. Hij wordt verdacht van vijf pogingen tot moord en zijn borgsom is op 5 miljoen dollar gezet.

Trump roept op einde te maken aan antisemitisme

Amerikaanse president Donald Trump veroordeelde de aanslag en riep op om een einde te maken aan antisemitisme.

De staat New York kreeg de laatste tijd meerdere keren te maken met antisemitische aanvallen, meldt persbureau Reuters. Zo zou vorige week maandag een 65-jarige man zijn geschopt en geslagen door twee mannen in het stadsdeel Manhattan. In Brooklyn werden nog twee andere mannen aangevallen op dinsdag.