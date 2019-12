Bij een schietpartij in een kerk in de Amerikaanse staat Texas zijn zondagavond twee mensen om het leven gekomen. Een derde persoon verkeert in zeer kritieke toestand en meerdere mensen zijn lichtgewond geraakt, aldus Amerikaanse media.

Het is niet duidelijk of de schutter de aanslag heeft overleefd. De dienst van de kerk viel online met beeld te volgen. Camerabeelden laten zien dat de persoon met een shotgun op kerkgangers begint te schieten, waarna een andere kerkganger de schutter neerschiet.

Volgens The New York Times had de kerk een eigen beveiligingsteam die in actie trad. Een beveiliger zou door de schutter zijn gedood terwijl zijn collega de persoon daarna uitschakelde.

Een medewerker van de kerk laat in gesprek met de krant weten dat de aanslagpleger geen bekende kerkganger was. "Volgens mij had de schutter het op ons gemunt omdat er veel personen aanwezig waren in dit gebouw." Het motief is nog onbekend.

Agenten kregen rond 10.00 uur (lokale tijd) een melding van de schietpartij in de kerk nabij de stad Fort Worth. Een van de slachtoffers zou ter plekke zijn gestorven, een andere kerkganger overleed op weg naar het ziekenhuis.

Volgens NBC News gaan hulpdiensten ervan uit dat de dader alleen werkte en er geen bedreiging meer is voor de omgeving.