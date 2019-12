De Australische overheid wil dat inwoners uit een deel van de staat Victoria hun huis nog voor maandag verlaten wegens de naderende bosbranden. Maandag worden in het land temperaturen boven de 40 graden verwacht, die gepaard met harde windstoten vlammenzeeën in de omgeving verder aanwakkeren.

Tienduizenden inwoners in een gebied half zo groot als België hebben het advies gekregen zo snel mogelijk "een veilig gebied" op te zoeken, aldus The Guardian. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er niet genoeg bluswagens om ieder huis in de regio te beschermen.

De regio East Gippsland Shire krijgt naar verwachting de meeste problemen. De bosbranden kunnen daar zo hevig worden dat de belangrijkste wegen onbereikbaar worden. Een groot festival dat in het zuidwesten van de staat bezig was, is uit voorzorg stilgelegd.

Victoria grenst aan de staat New South Wales, de regio die het zwaarst wordt getroffen door de bosbranden. Inmiddels dreigen daar watertekorten en wordt de bescherming van waterinfrastructuur, zoals pijpleidingen, geïntensiveerd. Ook zou een derde van de koalapopulatie zijn omgekomen.

'Bosbranden kosten bijna 500 miljoen dieren het leven'

Het land wordt sinds vorige maand geteisterd door een aanhoudende hittegolf. De gemiddelde temperatuur hangt constant om en nabij de 40 graden. Twee weken terug brak Australië het eigen hitterecord, toen de gemiddelde temperatuur op 41,9 graden uitkwam.

Zeker 4 miljoen hectare aan natuur zou zijn opgegaan in de vlammenzeeën. Tot nu toe kwamen acht mensen en naar schatting bijna 500 miljoen dieren om het leven, waaronder duizenden beschermde koala's.