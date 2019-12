De gevangenenruil tussen de Oekraïense overheid en pro-Russische separatisten is zondagmiddag voltooid, meldt een woordvoerder van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan Reuters. Beide partijen wisselden alle gevangenen uit die opgesloten zaten in relatie tot het conflict tussen beide landen.

De overeenkomst is deze maand gesloten tussen de Russische leider Vladimir Poetin en de Oekraïense president in Parijs. De ruil vond plaats vlak bij de plaats Horlivka in de regio Donetsk, in het oosten van het land.

Volgens de Russische nieuwsdienst RIA meldde een medewerker van de zelfverklaarde Donetsk People's Republic dat het bij de gevangenenruil ging om 87 separatisten en 55 Oekraïense strijders. Oekraïense autoriteiten zeggen echter dat 76 Oekraïense strijders zijn overhandigd.

Beide kampen strijden al sinds 2014 met elkaar. In de afgelopen vijf jaar heeft het conflict al aan ruim dertienduizend mensen het leven gekost. Ondanks een wapenstilstand vinden toch sporadische gevechten plaats in de regio.

Sinds het uitbreken van het geweld zijn diverse keren gevangenen geruild. Bij de laatste ruil, in december 2017, heeft Oekraïne ongeveer driehonderd gevangenen overhandigd, waarvoor het zeventig strijders in ruil heeft gekregen.