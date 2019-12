Vijf mensen zijn zaterdagavond neergestoken in het huis van een rabbi in de plaats Monsey, in de staat New York. De dader sloeg op de vlucht en is inmiddels gearresteerd, aldus de plaatselijke politie.

The Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) zei op Twitter dat de dader een sjaal droeg en de slachtoffers neerstak in het huis in Monsey, in Rockland County, ongeveer vijftig kilometer ten noorden van de stad New York.

De vijf slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis, aldus de organisatie. Twee van de slachtoffers zouden er slecht aan toe zijn. Een van hen zou zesmaal zijn gestoken.

De politie heeft via Facebook bekendgemaakt dat de vermoedelijke dader is opgepakt. Er is nog niets bekend over de identiteit van de verdachte of het motief voor de aanval.

Volgens een woordvoerder van OJPAC vond de aanslag plaats rond 10.00 uur ’s avonds plaatselijke tijd, tijdens een viering van het joodse Hanukkah-feest. Op dat moment waren er in het huis tientallen mensen aanwezig.

Meer patrouilles door antisemitisch geweld

Ongeveer een derde van de bevolking in Rockland County is van Joodse afkomst, onder hen een enclave van orthodoxe joden, die in een relatief gesloten gemeenschap leven.

De politie in New York zei vrijdag patrouilles op te voeren in wijken met grote joodse gemeenschappen, na diverse antisemitische aanvallen.