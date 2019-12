Op zijn Twitter heeft de Amerikaanse president Donald Trump vrijdagnacht een bericht gedeeld waarin iemand werd aangewezen als de vermeende klokkenluider in zijn afzettingsprocedure, meldt persbureau AP.

Ondanks dat de retweet vrijdagnacht werd gepubliceerd verscheen de tweet vanwege een bug pas op zaterdagavond op de tijdlijn van veel Twittergebruikers, aldus een vertegenwoordiger van Twitter tegen persbureau AP.

Het gaat hier om een mogelijke naam van de klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendienst die het telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan het licht bracht, waarop een afzettingsprocedure naar de president is gestart. Het is niet bevestigd dat bovenstaande naam ook daadwerkelijk de klokkenluider is.

Trump heeft al meerder malen gedreigd de klokkenluider te ontmaskeren, maar het is voor het eerst dat hij een naam deelt, al is dat dan indirect. Als dit daadwerkelijk de naam van de klokkenluider is, dan overtreedt president Trump de Amerikaanse wet. Het onthullen van de identiteit van een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingsdiensten is namelijk verboden door een federale veiligheidswet.

Op 19 december werd president Trump in staat van beschuldiging (impeachment) gesteld voor machtsmisbruik. Trump is daarmee de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die zal worden berecht in de Senaat.