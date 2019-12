Nabij de Egyptische stad Port Said zijn zaterdag 28 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een kleine bus en een vrachtwagen. Dat meldt persbureau AP.

Ook zouden er meerdere gewonden zijn gevallen. Deze zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens de autoriteiten zijn alle dodelijke slachtoffers Egyptenaren en zaten er voornamelijk arbeiders in de bus, die onderweg waren naar een meubelfabriek in Port Said.

De kleine bussen worden in Egypte vaak gebruikt als taxivoorziening. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in haar reisadvies voor Egypte voor het 'chaotische' wegverkeer. Volgens het advies is het aantal verkeersdoden hoog en lijkt het soms alsof er geen verkeersregels gelden.