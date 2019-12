Gemiddeld vindt er in de Verenigde Staten bijna iedere negen dagen een massamoord plaats, blijkt zaterdag uit een peiling van persbureau AP, het Amerikaanse dagblad USA Today en de Northeastern University uit Boston. In 2019 waren er 41 aanslagen waarbij ten minste vier mensen om het leven kwamen, het grootste aantal sinds de tellingen in 1970 begonnen.

Het gros van de aanslagen waren schietpartijen. In acht gevallen werd er een ander wapen, zoals een bijl of mes, gebruikt. Bij achttien massamoorden had de aanslagpleger het op zijn eigen familie gemunt.

In totaal vielen er 211 doden, waarmee een ander negatief record niet gebroken wordt: in 2017 kwamen er dertien personen meer om het leven. Toen beleefde de VS de dodelijkste massaschietpartij in de historie van het land, toen een man vanuit zijn hotelkamer het vuur opende op festivalgangers.

De VS kampte dit jaar opnieuw met een groot aantal massaschietpartijen. Uit onderzoek van Gun Violence Archive (GVA) blijkt dat tot 28 december zeker 412 keer een dergelijk incident plaatsvond. De organisatie keek alleen naar schietpartijen met ten minste vier gewonden; de Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft nooit een definitie voor een massaschietpartij (mass shooting) gegeven.

Volgens AP haalden enkele massamoorden en massaschietpartijen amper het nationale nieuws, doordat ze werden overschaduwd door andere 'grotere' incidenten, zoals de massaschietpartijen in Ohio, Texas en El Paso dit jaar.

Enkele massamoorden in de VS in het afgelopen jaar: 19 januari: Man doodt zijn moeder, stiefvader, vriendin en negen maanden oude dochter met een bijl

23 januari: Vijf mensen worden het slachtoffer van een bankoverval in Florida

25 januari: In Georgia worden moeder en dochter in huis gedood, waarna op straat het vuur geopend wordt

27 januari: Een man schiet zijn date, haar broer en vader en zijn eigen ouders dood

3 juni: Twaalf mensen komen om het leven bij een schietpartij nabij een gemeentehuis in Virginia

3 augustus: 22 mensen bij een Walmart in El Paso worden doodgeschoten

4 augustus: In Ohio worden enkele uren na de schietpartij in Texas tien personen gedood

'Tijdperk van woede en frustratie'

Criminoloog James Densley zegt in gesprek met het persbureau dat het aantal massamoorden te wijten is aan een "tijdperk van woede en frustratie". Hij vindt de cijfers opvallend omdat het gemiddelde aantal moorden in de VS al enige tijd daalt.

De meeste massamoorden werden gepleegd in de staat California, waar de strengste wapenwetgeving van de VS van kracht is.