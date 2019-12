De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stuurt twee medewerkers naar Kazachstan om te assisteren bij het onderzoek naar de vliegtuigcrash die daar vrijdag plaatsvond. Bij de ramp kwamen twaalf mensen om het leven.

De OVV heeft van Kazachstan een verzoek gekregen om te helpen bij het onderzoek. De leidende rol ligt bij Kazachstan zelf, omdat het ongeluk in dat land plaatsvond.

Het neergestorte vliegtuig is een toestel van de Nederlandse fabrikant Fokker. Volgens een woordvoerder van de OVV heeft Nederland hierdoor kennis over het toestel en vliegtuigbouw in het algemeen. De twee medewerkers zijn op dit moment onderweg.

Het Fokker 100-vliegtuig stortte in de nacht van donderdag op vrijdag neer bij het vliegveld van de Kazachse stad Alma-Ata. Het vliegtuig was onderweg naar de hoofdstad, Nur-Sultan. Aan boord zaten 93 passagiers en vijf bemanningsleden. Naast twaalf doden, zouden er 66 gewonden zijn, van wie 35 ernstig. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

Zaterdag werd er in het land een dag van nationale rouw gehouden.

Het vliegtuig verloor vlak na het opstijgen hoogte en vloog door een betonnen omheining, meldden de Kazachse luchtvaartautoriteiten. Daarna crashte het toestel in een klein gebouw bij het vliegveld en zou het in twee stukken zijn gescheurd.

Het ongeluk is volgens de Kazachse vicepremier mogelijk veroorzaakt door technische problemen of een fout van de piloot. Kazachse luchtvaartautoriteiten zeggen alle Fokker 100-toestellen voorlopig aan de grond te houden.