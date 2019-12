Uruguayaanse douaniers en mariniers hebben vrijdag in de haven van de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. De 4.418 kilo cocaïne heeft volgens lokale autoriteiten een straatwaarde van 1 miljard dollar - omgerekend 894 miljoen euro - op de Europese markt.

De drugs werden in vier containers meegesmokkeld en zaten verstopt in ruim drieduizend pakken sojameel. Een zoekactie riep vraagtekens op, waarna autoriteiten besloten in te grijpen. De eindbestemming voor de lading was het Afrikaanse land Togo.

Het is niet duidelijk waar de drugs zijn geproduceerd. Volgens Uruguayaanse douaneofficieren is de cocaïne bij een boerderij in het zuidwesten van het Zuid-Amerikaanse land in vrachtwagens geladen, op ruim 300 kilometer afstand van Montevideo.

Bij een inval op het adres zijn de eigenaar en zijn zoon aangehouden en werd een onbekende hoeveelheid drugs in beslag genomen. De vrachtwagenchauffeurs en de eigenaar van het sojameelbedrijf worden nog ondervraagd.

Woordvoerders van het Uruguayaanse ministerie spreken van "een van de grootste klappen ooit" voor de drugshandel. De vangst volgt na een eerdere grote vondst in november, toen ruim 3.000 kilo cocaïne in de haven van Montevideo werd onderschept. Die lading was onderweg naar het Afrikaanse land Benin.