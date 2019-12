Het wrak van een helikopter dat zeven mensen aan boord had, is vrijdag gevonden op het eiland Kauai in de Amerikaanse staat Hawaï, een dag nadat deze vermist raakte tijdens een tour langs de kust.

Het lot van de piloot en zes passagiers, waaronder twee kinderen, is nog onduidelijk. "De zoektocht naar overlevenden is nog gaande", aldus de lokale politie. Vanwege weersomstandigheden verloopt de zoektocht moeizaam, er wordt zowel door de brandweer op land als door de kustwacht op zee gezocht.

Donderdagavond begon de zoektocht naar de helikopter, nadat deze niet terug was gekomen van een rondvlucht over de kustlijn van het eiland Kauai. Het eiland ligt voor de kust van Na Pali, die vanwege haar groene kliffen en blauwe water een populaire plaats is voor toeristen op Hawaï.