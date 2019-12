De Amerikaanse opsporingsdienst FBI is een onderzoek gestart naar Ghislaine Maxwell en enkele andere vermeende handlangers van Jeffrey Epstein. Dat melden twee bronnen die dicht bij het onderzoek staan aan Reuters. Epstein pleegde in augustus zelfmoord nadat hij was vastgezet op verdenking van zedendelicten.

Volgens de bronnen ligt de focus in het onderzoek op de 58-jarige Maxwell, een oud-vriendin van Epstein en een bekend Brits socialite. Zij is nog niet aangeklaagd wegens een crimineel vergrijp. Haar advocaat wil desgevraagd niet reageren.

Volgens een van de bronnen zou het onderzoek zich nog in een vroeg stadium bevinden. Ook zou de FBI veel gehad hebben aan een speciaal meldpunt voor vrouwen, die hun beklag konden doen over Epstein.

Het is nog onbekend wie de andere personen zijn die onderzocht worden. Wel heeft de FBI momenteel geen plannen om de Britse prins Andrew bij het onderzoek te betrekken. Hij ligt al enkele maanden onder vuur vanwege zijn banden met Epstein. De prins gaf onlangs een televisie-interview waarin hij ontkende seks te hebben gehad met een tiener.

Maxwell zou sekshulpje zijn geweest van Epstein

Sinds de dood van Epstein afgelopen zomer een einde maakte aan de misbruikzaak tegen hem, zijn de pijlen gericht op zijn entourage. Vermeende partner in crime Maxwell wordt in een reeks vrijgeven rechtbankdocumenten omschreven als hulpje van Epstein bij zijn seksueel misbruik. Haar rol zou zijn geweest om andere meisjes te regelen voor de multimiljonair.

Een van Epsteins vermeende slachtoffers, Virginia Roberts Giuffre (36), getuigde in 2015 dat Epstein haar op vijftienjarige leeftijd als "seksslavin" hield en dat Maxwell zijn assistente was. Maxwell heeft alle beschuldigingen ontkend en noemde Giuffre een leugenaar.

