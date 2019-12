De aanhoudende bosbranden in Australië vormen een bedreiging voor onder meer de watervoorraad en koala's in het land, melden de lokale autoriteiten vrijdag.

De staat New South Wales, de regio die het zwaarst wordt getroffen door de bosbranden, heeft meer dan veertig dammen, die twee derde van de watervoorraad in de staat filteren. Door grote hoeveelheden as en verbrand materiaal kan de kwaliteit van het water in de dammen bedreigd worden.

Daarnaast dreigen er tekorten. De Warragamba Dam, 65 kilometer ten westen van Sydney, vangt nog maar de helft van de hoeveelheid water op die hij aankan. Op korte termijn wordt er ook geen regen verwacht.

WaterNSW, de autoriteit die over de watervoorziening in New South Wales gaat, probeert de waterinfrastructuur, zoals de pijpleidingen, te beschermen. Tot nu toe is de infrastructuur niet beschadigd.

Meer dan achtduizend koala's omgekomen

Ook koala's in New South Wales worden bedreigd. Volgens de Australische minister van Milieu, Sussan Ley, heeft mogelijk 30 procent van de koala's in de regio de bosbranden niet overleefd. Het zou gaan om een aantal van ongeveer 8.400.

Australië wordt sinds vorige maand geteisterd door een aanhoudende hittegolf. De afgelopen dagen nam de temperatuur iets af, maar de verwachting is dat deze volgende week weer op zal lopen tot gemiddeld 40 graden.

Eerder deze maand kwam de gemiddelde temperatuur in Australië uit op een record van 41,9 graden. Tot nu toe zijn er acht mensen om het leven gekomen. Ook hebben de bosbranden meer dan 4 miljoen hectaren natuur afgebrand.