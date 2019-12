Archeologen hebben een groot paleis ontdekt, vlak bij de stad Cancun in het oosten van Mexico, dat waarschijnlijk duizend jaar geleden gebruikt werd door de elite van de Maya's, melden Mexicaanse autoriteiten donderdag.

Het gebouw is ongeveer zes meter hoog, 55 meter lang en 15 meter breed. Het werd tussen 600 en 1050 bewoond, aldus het Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis van Mexico.

De Maya's leefden tussen 250 en 900 in delen van wat nu de landen Mexico, Guatemala en Honduras zijn. "Dit werk is pas het begin, we zijn amper begonnen met het blootleggen van een van de meest omvangrijke bouwwerken in de omgeving", zei een van de archeologen ter plaatse.

De omgeving waar het paleis gevonden is zal waarschijnlijk over niet al te lang worden opgesteld voor publiek.