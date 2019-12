Benjamin Netanyahu mag het leiderschap van Likud naar alle waarschijnlijkheid voortzetten. Een exitpoll wijst donderdagavond uit dat hij 71,5 procent van de stemmen kreeg tijdens een voorverkiezing binnen zijn partij.

Zijn politieke tegenstander, oud-minister Gideon Saar, zou op basis van de poll de overige 28,5 procent van de stemmen hebben gekregen. De officiële uitslag wordt vrijdagochtend verwacht.

Het was van tevoren helemaal niet zeker of Netanyahu het leiderschap over zijn partij zou behouden. Dit jaar is het hem al twee keer niet gelukt om na verkiezingen een regering te vormen. Daarom houdt Israël op 2 maart voor de derde keer binnen een jaar parlementsverkiezingen.

Netanyahu ligt verder onder vuur omdat hij wordt vervolgd in drie corruptieonderzoeken. Nog nooit eerder werden dit soort aanklachten ingediend tegen een zittende Israëlische premier. Vanwege de aanklachten besloot de partij dat er interne voorverkiezingen voor de landelijke verkiezingen moesten plaatsvinden.

Netanyahu zegt niets verkeerds te hebben gedaan. Hij hoeft tijdens het lopende onderzoek geen afstand te doen van zijn functie als premier.