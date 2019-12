Reddingsdiensten hebben donderdag zeker zestig migranten opgepikt, die met kleine bootjes het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk probeerden over te steken, meldt de BBC.

De Britse grensautoriteiten onderschepten vier boten met daarin 49 mensen. Zij zijn naar Engeland gebracht. De Franse kustwacht ontfermde zich over twee andere boten met daarin de overige migranten.

De reddingsoperatie vond in de nacht van woensdag op donderdag plaats. Daarbij werden een Britse kustwachthelikopter en twee schepen van de grenswacht ingezet.

Volgens de Franse autoriteiten hadden zeker veertien migranten onderkoelingsverschijnselen, nadat hun rubberboot in de problemen was geraakt voor de kust van Boulogne-sur-Mer. Zij werden door de grenspolitie en artsen opgewacht bij hun terugkeer in de haven.

Honderden migranten staken dit jaar Kanaal over

Het afgelopen jaar staken ruim 1.800 mensen het Kanaal over van Frankrijk naar het VK. Meer dan 120 migranten, die aankwamen op de Britse kust werden teruggestuurd.

Vluchtelingen proberen al jaren via allerlei routes vanaf het Europese vasteland de Britse eilanden te bereiken. Regelmatig worden daardoor ook verstekelingen aangetroffen in vrachtwagens of in Europese of Britse havens.