Frans Timmermans heeft een brief geschreven aan de Britten. De brief is gepubliceerd door The Guardian. Hij schrijft onder andere dat het land altijd welkom blijft als het zou willen terugkeren in de Europese Unie.

De Britse krant noemt de brief een 'liefdesbrief.'

Groot-Brittannië is onnodig beschadigd door Brexit en er volgt meer, zo schrijft Timmermans in zijn brief. "Ik ken je sterke en zwakke punten. Ik weet hoe gul je kunt zijn, maar ook gierig. Ik weet dat je gelooft dat je uniek en anders bent. En natuurlijk ben je dat, maar misschien minder dan je denkt."

Timmermans schrijft verder dat hij tijdens een opleiding op een Britse school in Rome, de Engelse school van Saint George, voor het eerst van het Verenigd Koninkrijk en het karakter van het Britse volk is gaan houden. Ten slotte schrijft Timmermans: "Onze banden zullen nooit volledig worden verbroken. Wij zullen niet weggaan en jij kan altijd bij ons terugkomen."

De onderhandelingen over de toekomstige samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen in maart echt beginnen zodra het VK zich formeel heeft teruggetrokken en de onderhandelingsposities aan beide zijden van het kanaal zijn bevestigd.