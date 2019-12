Er zijn zeker zestien doden gevallen door tyfoon Phanfone op de Filipijnen, meldt persbureau AFP donderdag.

Omdat door de storm in sommige gebieden de internet- en telefoonverbinding is weggevallen is het nog lastig de totale schade in te schatten. Donderdagochtend hebben de Filipijnse autoriteiten bevestigd dat in ieder geval zestien mensen zijn overleden.

Dinsdag kwam de tyfoon aan land op de eilandengroep. Veel huizen en bomen zijn verwoest door de storm en op sommige eilanden viel de stroom uit.

Vanwege de storm spendeerden duizenden Filipijnen kerst in evacuatiecentra.

Elk jaar trekken er gemiddeld twintig stormen en tyfoons over de Filipijnen. Door de tyfoon Kammuri vielen begin december tien doden.